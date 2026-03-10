Трамп готов к диалогу с Ираном при условии продуктивности переговоров

Дарья Корзина
Американская делегация планирует визит в Израиль на следующей неделе.

Трамп готов к диалогу с Ираном при продуктивных переговорах

Фото: Reuters/Nathan Howard

Тема:
Война Израиля и Ирана

Уиткофф: Трамп готов к переговорам с Ираном при условии продуктивности встреч

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с Ираном при условии, что они будут продуктивными. Об этом сообщил телеканалу CNBC спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф.

По словам Уиткоффа, решение о возможности диалога зависит от степени эффективности встреч и готовности Тегерана к конструктивному обсуждению вопросов двусторонних отношений.

Он добавил, что вместе с зятем Трампа, советником Белого дома Джаредом Кушнером, планирует совершить ранее отложенный визит в Израиль на следующей неделе.

«Вероятно, мы совершим эту поездку на следующей неделе», — уточнил Уиткофф, подчеркнув, что окончательной уверенности в проведении визита пока нет.

Спецпосланник подчеркнул, что американская сторона считает, что Тегеран пока не готов к поиску дипломатического решения с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о близком завершении конфликта с Ираном, отметив, что противостояние между странами практически исчерпано. Он также подчеркнул, что не имеет посланий для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Тема:

Тема:
Война Израиля и Ирана
