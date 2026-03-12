Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к миру, но выдвинул встречные требования. Соответствующее заявление он опубликовал 11 марта в соцсети X.

«В ходе контактов с главами государств России и Пакистана, заявив о приверженности Исламской Республики миру и спокойствию в регионе, я подчеркнул, что единственный путь к прекращению войны <…> — это признание неотъемлемых прав Ирана, выплата компенсаций и принятие твердого международного обязательства не допускать повторной агрессии», — написал иранский лидер.

Ранее 10 марта Владимир Путин провел телефонные переговоры с Пезешкианом. Стороны обсудили последствия действий США и Израиля в отношении Ирана. В тот же день министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи также говорили о резком обострении обстановки на Ближнем Востоке и необходимости снижения напряженности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта уточнил, что тема требований Ирана к Вашингтону о возобновлении переговоров в ходе контактов не поднималась.

