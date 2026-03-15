«Санкции вернутся»: Трамп раскрыл планы на экспорт нефти из России

Спрос на отечественные углеводороды вырос после отмены рестрикций США.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Трамп пообещал вернуть санкции на нефть из России, когда цены стабилизируются
Президент США Дональд Трамп намерен вернуть санкции на нефть из России после того, как цены на этот ресурс стабилизируются. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом NBC News.
«Как только кризис завершится, санкции вернутся. Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что после отмены рестрикций США увеличилось число потенциальных покупателей российского «черного золота».
Ранее США в рамках изменений санкционной политики предоставили исключение для экспорта российских нефти и нефтепродуктов, отгруженных до 12 марта. Время действия новой лицензии ограничено 12 апреля 2026 года.
Как отмечал глава министерства финансов США Скотт Бессент, данная мера носит краткосрочный и временный характер, а также не рассчитана на то, чтобы принести Москве значимую выгоду.
- 15 мар
- Ключ от энергетического рынка: Россия оказалась в уникальной позиции по Ближнему Востоку
- 15 мар
- Нефть по 200 долларов и дефицит газа: как мир пытается выжить на пороге энергетического кризиса
- 15 мар
- «Победа» по‑американски: что скрывается за заявлениями Вашингтона о разгроме Ирана
- 15 мар
- Трамп: Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь с Ираном
- 15 мар
- FIA отменила этапы «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии
- 14 мар
- Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков в своем воздушном пространстве
- 14 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 14 марта
- 14 мар
- «Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера
- 14 мар
- «Горы пепла»: в Иране пообещали ответить США на удары по энергообъектам
- 14 мар
- В столице Ирака произошла атака на посольство США
