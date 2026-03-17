ВС Ирана уничтожили ангары с американскими истребителями в ОАЭ и Бахрейне

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удары по американским авиабазам Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне и уничтожили ангары с истребителями ВС США. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представляющего собой элитные подразделения иранской армии.

«Несколько часов назад Военно-морские силы (ВМС) КСИР уничтожили ряд ангаров американских истребителей на авиабазах Шейх-Иса и Ад-Дафра фугасными крылатыми ракетами в ходе комбинированной ракетно-беспилотной операции», — цитирует заявление агентство Tasnim.

Представители КСИР подчеркнули, что военные продолжат наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке до их полного вывода из региона.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. В результате атак погибли члены высшего руководства исламской республики, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько его родственников, а также командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

В ответ иранские военнослужащие нанесли массированные удары по территории Израиля и военным Базам США в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. МИД России осудил агрессию Тель-Авива и Вашингтона и призвал к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке

