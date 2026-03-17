ВС Ирана уничтожили ангары с американскими истребителями в ОАЭ и Бахрейне

КСИР продолжит наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Фото: Reuters/Stringer

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удары по американским авиабазам Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне и уничтожили ангары с истребителями ВС США. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представляющего собой элитные подразделения иранской армии.

«Несколько часов назад Военно-морские силы (ВМС) КСИР уничтожили ряд ангаров американских истребителей на авиабазах Шейх-Иса и Ад-Дафра фугасными крылатыми ракетами в ходе комбинированной ракетно-беспилотной операции», — цитирует заявление агентство Tasnim.

Представители КСИР подчеркнули, что военные продолжат наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке до их полного вывода из региона.

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. В результате атак погибли члены высшего руководства исламской республики, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и несколько его родственников, а также командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

В ответ иранские военнослужащие нанесли массированные удары по территории Израиля и военным Базам США в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. МИД России осудил агрессию Тель-Авива и Вашингтона и призвал к мирному урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке

17 мар
«Будут превращены в пепел»: Иран пригрозил ответом за удары по энергосистемам
16 мар
Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке
16 мар
Туроператоры вывезли из ОАЭ всех российских пакетных туристов
16 мар
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
16 мар
Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке
16 мар
Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране
16 мар
Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
16 мар
На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник
16 мар
В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
16 мар
Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
