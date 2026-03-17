Два человека погибли при ударах ВСУ по железной дороге в Запорожской области

Также украинские беспилотники атаковали товарный поезд в ЛНР.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Два человека погибли из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожным составам. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе продолжились атаки и на гражданские железнодорожные подвижные составы. <…> В Запорожской области от удара по локомотиву погибли двое железнодорожников», — уточнил он.
Посол также добавил, что в ЛНР беспилотники ВСУ подвергся товарный поезд, перевозивший топливо. Там никто не погиб. Но ранения получили машинист, его помощник и сопровождающий.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинских дронов получила повреждения контактная линия железнодорожных путей на станции Лоо под Сочи. Последствия атаки оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
Все беспилотники, угрожающие городу, перехватили силы противовоздушной обороны (ПВО). Но в некоторых районах региона пострадало остекление в домах, а в Сочи находили обломки дронов.
64%
