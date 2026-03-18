Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Глава киевского режима поддерживал эскалацию на Ближнем Востоке, пока она не отвлекла внимание Белого дома от Украины.

Почему Зеленский боится последствий войны в Иране

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в интервью о своих переживаниях по поводу потери поддержки США. Его беспокоит, что внимание Вашингтона смещено на Иран. На сетования украинского политика обратило внимание издание EADaily.

Зеленский заявил, что у него «недобрые предчувствия» о воздействии эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию на Украине. Из-за нее откладываются трехсторонние дипломатические контакты между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Парадокс нынешнего «уныния» Зеленского кроется в том, что именно он в прошлом был одним из тех политических лидеров, которые побуждали президента США Дональда Трампа к активным боевым действиям в Иране. Позже он безоговорочно поддержал «военную операцию» Вашингтона, открыто радуясь происходящему.

В частности, 28 февраля, когда начались американо-израильские удары по территории исламской республики, Зеленский моментально выступил с заявлением, в котором восторгался «решимостью Америки», от которой слабеют «глобальные преступники». Теперь же, когда стали понятны последствия войны в Иране, тон Зеленского сменился с восторженного на тревожный.

Ранее The American Conservativе отмечал, что эскалация на Ближнем Востоке отрицательно сказалась на Украине и может обернуться для Киева серьезными проблемами.

18 мар
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
18 мар
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал угрозу голода: без еды могут остаться 45 миллионов человек
18 мар
Президент Ирана Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани
18 мар
Тегеран подтвердил гибель военного лидера Лариджани
18 мар
Иранский спецназ уничтожил высокопоставленного израильского чиновника
18 мар
Лихачев: Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»
18 мар
Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
17 мар
Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
17 мар
Работа ПВО, взрыв и пожар: Иран отразил атаку на объект США рядом с аэропортом Багдада
17 мар
Прорвали «Железный купол»: ракеты Ирана упали в паре метров от офиса Нетаньяху
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:47
Слава Копейкин сыграет Басту в автобиографическом фильме о рэпере
12:44
Зеленский заявил о недобрых предчувствиях из-за Ирана
12:32
СК начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске
12:28
В России стартовала акция «Сад памяти»
12:12
Иран отверг перемирие и потребовал полного прекращения войны
11:55
Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
«Некий паразит»: Лолита о внедрении ИИ в музыкальную среду
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео