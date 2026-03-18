Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в интервью о своих переживаниях по поводу потери поддержки США. Его беспокоит, что внимание Вашингтона смещено на Иран. На сетования украинского политика обратило внимание издание EADaily.

Зеленский заявил, что у него «недобрые предчувствия» о воздействии эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию на Украине. Из-за нее откладываются трехсторонние дипломатические контакты между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Парадокс нынешнего «уныния» Зеленского кроется в том, что именно он в прошлом был одним из тех политических лидеров, которые побуждали президента США Дональда Трампа к активным боевым действиям в Иране. Позже он безоговорочно поддержал «военную операцию» Вашингтона, открыто радуясь происходящему.

В частности, 28 февраля, когда начались американо-израильские удары по территории исламской республики, Зеленский моментально выступил с заявлением, в котором восторгался «решимостью Америки», от которой слабеют «глобальные преступники». Теперь же, когда стали понятны последствия войны в Иране, тон Зеленского сменился с восторженного на тревожный.

Ранее The American Conservativе отмечал, что эскалация на Ближнем Востоке отрицательно сказалась на Украине и может обернуться для Киева серьезными проблемами.

