Глава киевского режима поддерживал эскалацию на Ближнем Востоке, пока она не отвлекла внимание Белого дома от Украины.
Фото: Reuters/Suzanne Plunkett
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в интервью о своих переживаниях по поводу потери поддержки США. Его беспокоит, что внимание Вашингтона смещено на Иран. На сетования украинского политика обратило внимание издание EADaily.
Зеленский заявил, что у него «недобрые предчувствия» о воздействии эскалации на Ближнем Востоке на ситуацию на Украине. Из-за нее откладываются трехсторонние дипломатические контакты между Москвой, Вашингтоном и Киевом.
Парадокс нынешнего «уныния» Зеленского кроется в том, что именно он в прошлом был одним из тех политических лидеров, которые побуждали президента США Дональда Трампа к активным боевым действиям в Иране. Позже он безоговорочно поддержал «военную операцию» Вашингтона, открыто радуясь происходящему.
В частности, 28 февраля, когда начались американо-израильские удары по территории исламской республики, Зеленский моментально выступил с заявлением, в котором восторгался «решимостью Америки», от которой слабеют «глобальные преступники». Теперь же, когда стали понятны последствия войны в Иране, тон Зеленского сменился с восторженного на тревожный.
Ранее The American Conservativе отмечал, что эскалация на Ближнем Востоке отрицательно сказалась на Украине и может обернуться для Киева серьезными проблемами.
