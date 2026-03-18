ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
Хасан Али Марван зашел на пост после гибели его предшественника около недели тому назад.
Фото: www.globallookpress.com/ Ilia Yefimovich
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в состав сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В материале говорится, что Хасан Али Марван зашел на пост командира дивизии после гибели его предшественника Али Маслама Табадже около недели тому назад.
«Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бейрута и ликвидировала Хасана Али Марвана», — сообщили в ЦАХАЛ.
Уточняется, что Марван погиб во вторник, 17 марта, во время ударов израильских военных по Ливану в районе Бейрут, где он находился. Вплоть до сегодняшнего дня иранская сторона официально не подтверждала этой информации.
Хасан Али Марван стал третьим командиром подразделения, уничтоженным с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Он контролировал операции дивизии и отвечал за координацию между дивизией и старшими военными чинами «Хезболлах» и сил «Кудс». Также он руководил запусками ракет и беспилотников в сторону Израиля и подразделений ЦАХАЛ в Южном Ливане.
В свою очередь, иранская сторона опровергла перемирие и настаивает на полном и окончательном завершении войны. Тегеран уверен, что временная пауза в боевых действиях лишь отложит новый виток конфликта, а не решит его.
Исламская Республика согласна рассмотреть любые предложенные инициативы по урегулированию, при условии, что они будут соответствовать требованиям Тегерана.
