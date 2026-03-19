Дипломат указала на двойные стандарты голливудских селебрити, когда речь заходит о событиях в разных странах.
Захарова: западные знаменитости избирательно сострадают гуманитарным трагедиям
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила с жесткой критикой западных знаменитостей и политиков, которые, по ее мнению, демонстрируют избирательное внимание к гуманитарным трагедиям. Об этом она заявила в эфире авторской программы на радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что многие представители западных стран активно посещали украинскую Бучу, однако сейчас, когда произошла массовая гибель людей в школе для девочек в иранском Минабе, подобной реакции не наблюдается.
По ее словам, если заявления о заботе о мирных жителях искренни, ничто не мешало бы тем же общественным деятелям и политикам приехать на место этой трагедии.
Захарова также отметила, что список международных структур и лидеров государств, которые ранее проявляли активность в других резонансных событиях, весьма широк. При этом, по мнению дипломата, в случае с Ираном подобной публичной солидарности со стороны западных элит не видно.
«Где все эти очереди, где все эти частные самолеты? Где Анджелина Джоли? Где они все, где все эти голливудские оборотни… Где они?» — задалась вопросом Захарова.
Дипломат отметила, что в Иране, по ее мнению, подобные визиты восприняли бы иначе, поскольку речь идет о реальной трагедии, а не о политическом жесте. Представитель ведомства добавила, что такие места сами по себе отталкивают тех, кто стремится использовать человеческое горе в информационных целях.
