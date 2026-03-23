«Тут все уничтожено»: последствия иранских атак на Арад и Димону

По данным Минздрава Израиля, пострадали около 200 человек.

Самый мощный удар Ирана пришелся по южным городам Израиля, Араду и Димоне

Самый мощный удар Ирана пришелся по южным городам Израиля — Араду и Димоне. Именно там расположен один из главных ядерных объектов страны. Система ПВО «Железный купол» не справляется. Одна из ракет попала в жилой квартал. По данным Минздрава, пострадали около 200 человек. Масштабы разрушений увидел корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Это место превратилось в эпицентр попадания иранской баллистической ракеты. Десятки зданий вокруг пострадали от ударной волны одной иранской ракеты. Это делает всего лишь одна баллистическая ракета Ирана. Иран, в основном, посылает баллистические ракеты, у которых есть кассетные незаконные боеприпасы.

Один мальчик, которому было 12 лет, тяжело пострадал от этого удара, и еще человек, которому около 20 лет, в средней степени тяжести ранения был доставлен в госпиталь. Около 40 человек были доставлены в главный госпиталь Израиля на юге страны.

Все, кто находился, в этих квартирах, не могли бы выжить, если бы они вовремя не спустились в надежные бомбоубежища. У некоторых даже в своих квартирах есть такие специальные бомбоубежища. Но, в основном, они находятся под землей. Это городские бомбоубежища, которые находятся в каждом районе. Иногда даже в каждом доме. Но дома старые. И поэтому они не выдерживают сильной ударной волны этих иранских ракет.

«Машины также полностью уничтожаются. Тут все уничтожено. И посмотрите внутри, что случилось с этим районом. Тут полностью весь район уничтожен. Можете посмотреть на воронку от всего лишь одной ракеты Ирана. И тут нет никаких, конечно, стратегических целей. Ядерный объект Израиля находится примерно в 20 километрах отсюда, поэтому вряд ли целились в него. А если в него целились, то промазали на целые 20 километров. Я держу в руке часть иранской баллистической ракеты. Ракета упала недалеко отсюда. Разрушила весь район. И сейчас до сих пор тут работают спасатели. Пытаются найти, если есть еще кто-то, кто пострадал и находится в домах», — отмечает корреспондент Никита Кулюхин.

