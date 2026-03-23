Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Александра Якимчук

На изменение стоимости также повлияло распоряжение о временном прекращении огня по энергообъектам исламской республики.

Цена на нефть марки Brent упала на 14% после заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном. Об этом свидетельствуют показатели торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость нефти Brent 23 марта в 14:08 опустилась на 14,43%. Из-за чего «черное золото» стало стоить 96 долларов за баррель. Это минимальный показатель с 12 марта 2026 года. Стоимость этого топлива 22 марта была 109,56 долларов за баррель.

Однако всего через несколько минут падение замедлилось, и цена на нефть вновь поднялась до 101,1 доллара за баррель.

Такие скачки стоимости топлива произошли на фоне заявлений Трампа. Он сообщил, что двое суток Вашингтон вел «продуктивные» переговоры с Тегераном по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Также он распорядился отложить атаку на объекты энергетической инфраструктуры Ирана на пять дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что энергетический рынок США был парализован из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. К этому привела в том числе и атака на газовый объект в Катаре.

