В парламенте Ирана назвали переговоры с США бессмысленными

Светлана Стофорандова Журналист

Вместо дипломатии Тегеран намерен продолжать работу «на поле боя».

Почему Иран не соглашается на переговоры с США

В Иране заявили об отказе от переговоров с США

Переговоры Ирана с США сейчас лишены смысла. Об этом в социальных сетях заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.

«Переговоры в таких обстоятельствах бессмысленны. Враг понимает только язык силы и ракет», — написал он в личном блоге.

По словам политика, американская сторона находится в состоянии «уныния и отчаяния» из-за действий иранских вооруженных сил и нестабильности цен на нефть. Резаи отметил, что Иран намерен продолжать работу «на поле боя». По мнению депутата, именно действия США испортили дипломатический процесс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США настаивают на том, что американская сторона в течение двух дней проводила переговоры с Ираном. Результатом дипломатических встреч стала временная приостановка ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Президент США Дональд Трамп отметил, что обсуждения касались урегулирования военных действий на Ближнем Востоке и прошли в конструктивном ключе.

24 мар
США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране
23 мар
В переговорах США с Ираном участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
23 мар
Пошли на попятную: почему США объявили об остановке ударов по Ирану
23 мар
Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
23 мар
Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
23 мар
Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
23 мар
Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
23 мар
Гуманитарная катастрофа: раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики
23 мар
«Тут все уничтожено»: последствия иранских атак на Арад и Димону
23 мар
Власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео