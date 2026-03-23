В парламенте Ирана назвали переговоры с США бессмысленными
Вместо дипломатии Тегеран намерен продолжать работу «на поле боя».
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Переговоры Ирана с США сейчас лишены смысла. Об этом в социальных сетях заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи.
«Переговоры в таких обстоятельствах бессмысленны. Враг понимает только язык силы и ракет», — написал он в личном блоге.
По словам политика, американская сторона находится в состоянии «уныния и отчаяния» из-за действий иранских вооруженных сил и нестабильности цен на нефть. Резаи отметил, что Иран намерен продолжать работу «на поле боя». По мнению депутата, именно действия США испортили дипломатический процесс.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США настаивают на том, что американская сторона в течение двух дней проводила переговоры с Ираном. Результатом дипломатических встреч стала временная приостановка ударов по иранской энергетической инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп отметил, что обсуждения касались урегулирования военных действий на Ближнем Востоке и прошли в конструктивном ключе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
60%
Нашли ошибку?