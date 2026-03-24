В Иране назвали условия для завершения конфликта с США
Ранее Трамп заявил о приостановке ударов по энергетическим объектам ИРИ на фоне переговоров.
Фото: www.globallookpress.com/Morteza Nikoubazl
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран продолжит боевые действия до полной отмены всех экономических ограничений
Иран продолжит боевые действия против США и Израиля до полной отмены всех экономических ограничений. Об этом сообщил военный советник верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи, слова которого приводит агентство Fars.
Он также отметил, что Тегеран не станет обсуждать прекращение конфликта без выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.
«Война продолжится до тех пор, пока Ирану не выплатят все компенсации и не снимут с него все экономические санкции», — сказал Резаи.
Кроме того, советник добавил, что Иран требует, чтобы ему представили международные правовые гарантии невмешательства США во внутренние дела страны. Резаи подчеркнул, что это решение народа, лидера и вооруженных сил.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановит удары по иранским энергетическим объектам на фоне переговоров с Тегераном. По его словам, Иран намерен отказаться от создания ядерного оружия.
При этом в исламской республике опровергли обсуждения с американской стороной, заявив, что сейчас переговорный процесс не имеет никакого смысла.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?