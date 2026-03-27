Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

Ранее Тегеран допустил проход только для дружественных стран.

Когда откроется Ормузский пролив — последние новости

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра», если Иран прекратит угрожать безопасности мировых морских маршрутов. Об этом 26 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Его можно открыть уже завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству», — отметил он в беседе с журналистами.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти и газа: через него проходит значительная часть поставок энергоносителей из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства в этом регионе напрямую влияют на глобальные энергетические рынки и цены на сырье.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран, включая Россию и Китай.

При этом, по его словам, Иран не рассматривает возможность допуска судов из государств, которые считает враждебными.

Тема:
Война Израиля и Ирана
