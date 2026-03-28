Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль

Президент Украины путешествует по странам Персидского залива, объединяясь с ними против Ирана. Но его ждут не везде.
Фото: www.globallookpress.com/dpa/Michael Kappeler
Журналист Барак Равид: Нетаньяху мог отказать Зеленскому в визите в Израиль
Не исключено, что Израиль отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в официальном визите. Соответствующее заявление сделал корреспондент портала Axios Барак Равид в публикации на своей странице в социальной сети Х.
«Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль», — написал он.
Как отметил Равид, контакт премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с лидером киевского режима все-таки планировался. В частности, две недели назад он хотел поговорить с Зеленским по телефону, но потом по неизвестным причинам «пропал», а беседа так и не состоялась.
Журналист подчеркнул, что на данный момент президент Украины уже посетил все страны региона, не побывал только в Израиле. Исходя из этого, Барак Равид предположил, что в приеме главе киевского режима могли и отказать.
Зарубежная пресса сообщает, что последствия военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Ирана сильнее всего ударили по Украине. Так, по данным итальянского издания l'Antidiplomatico (AD), Киев тяжелее всех переносит последствия энергокризиса, а это грозит ему неспособностью продолжать военные действия.
Ранее 5-tv.ru писал о визите Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.
- 28 мар
- Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
- 28 мар
- ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
- 28 мар
- Президент Ливана осудил убийство журналистов в результате израильской атаки
- 28 мар
- Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права
- 28 мар
- Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, погибла в результате удара Израиля
- 28 мар
- В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
- 28 мар
- Радиолокационная система аэропорта Кувейта повреждена в результате атаки беспилотников
- 28 мар
- Йеменские хуситы атаковали военные объекты в Израиле баллистическими ракетами
- 28 мар
- США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране
- 28 мар
- Стив Уиткофф анонсировал возможные переговоры с Ираном на этой неделе
Читайте также
