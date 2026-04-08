США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива

Рита Цветкова
Рита Цветкова

В свою очередь, глава МИД исламской республики Аббас Аракчи подтвердил, что свободный проход через пролив будет возможен в течение двух недель.

К чему привели переговоры США и Ирана по обогащению урана

Ормузский пролив Война в Иране

Соединенные Штаты признали право Ирана на обогащение урана. Кроме того, за Тегераном сохраняется контроль над Ормузским проливом. Также со страны снимут наложенные санкции. Об этом заявили представители Совета безопасности исламской республики.

При этом, министр иностранных дел государства Аббас Аракчи добавил, что свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение всех 14 дней относительного перемирия.

Прежде министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что признание права страны на обогащение урана является ключевым фактором успеха ядерных переговоров с США. Он утверждал, что Тегеран «никогда не примет идею нулевого обогащения урана», а также отмечал, что процесс осуществляется исключительно в мирных целях.

Накануне Пакистан призвал стороны ближневосточного конфликта продлить срок дипломатического урегулирования на две недели и ввести режим прекращения огня. Первым на предложение согласился Тегеран, затем США и Израиль. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил предложение от исламской республики,

Ранее в Белом доме прокомментировали слухи о возможном применении ядерного оружия против Ирана.

Тема:
Ормузский пролив
8 апр
Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели
7 апр
Трафик в Ормузском проливе достиг максимума с начала войны
7 апр
«Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк
6 апр
Трамп: вопрос открытия Ормузского пролива остается для США приоритетным
6 апр
Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
6 апр
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
6 апр
Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
5 апр
«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
3 апр
Захарова пошутила над словами Зеленского о разблокировке Ормузского пролива
3 апр
Лавров раскрыл детали резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Последние новости

2:52
США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива
2:38
Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана
2:24
Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном
2:17
Объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке не касается Ливана
2:02
В Петербурге задержали банду лжеремонтников
1:41
Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели

Сейчас читают

«Папа, а мама умирает?» — дети Лерчек тяжело переживают ее болезнь
«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная
План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео