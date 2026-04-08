США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива

Соединенные Штаты признали право Ирана на обогащение урана. Кроме того, за Тегераном сохраняется контроль над Ормузским проливом. Также со страны снимут наложенные санкции. Об этом заявили представители Совета безопасности исламской республики.

При этом, министр иностранных дел государства Аббас Аракчи добавил, что свободный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение всех 14 дней относительного перемирия.

Прежде министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что признание права страны на обогащение урана является ключевым фактором успеха ядерных переговоров с США. Он утверждал, что Тегеран «никогда не примет идею нулевого обогащения урана», а также отмечал, что процесс осуществляется исключительно в мирных целях.

Накануне Пакистан призвал стороны ближневосточного конфликта продлить срок дипломатического урегулирования на две недели и ввести режим прекращения огня. Первым на предложение согласился Тегеран, затем США и Израиль. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что получил предложение от исламской республики,

Ранее в Белом доме прокомментировали слухи о возможном применении ядерного оружия против Ирана.

