«Будут настаивать»: что потребуют США от Ирана на предстоящих переговорах

Александра Якимчук
США на переговорах с Ираном потребуют избавиться от всех ядерных материалов

США на предстоящих переговорах с Ираном потребуют избавиться от всех ядерных материалов. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкого к администрации американского президента.

«В ходе предстоящих переговоров, проходящих в Пакистане, США будут стоять на своих позициях, требуя от Ирана вывести все ядерные материалы из страны», — уточнил инсайдер.

Кроме того, Соединенные Штаты потребуют прекратить обогащение урана, а также устранить угрозу ударов баллистическими ракетами.

Точная дата предстоящих переговоров пока не известна. Планируется, что первая встреча пройдет в течение ближайших 15 дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конгрессмен США назвал перемирие с Ираном катастрофой. Он отметил, что военные действия, развязанные Вашингтоном, предоставили исламской республике контроль над Ормузским проливом.

При этом конгрессмен уверен, что известные общественности условия перемирия не являются подлинными. А США и Иран по-разному их интерпретируют.

