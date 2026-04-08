Эрдоган призвал Трампа не допустить срыва перемирия вокруг Ирана

Мария Гоманюк
Эрдоган: перемирие Ирана и США нужно для заключения прочного соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал не допустить срыва перемирия вокруг Ирана. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети Х.

В заявлении подчеркнули необходимость использовать текущий момент для дипломатического урегулирования.

«Появившееся двухнедельное окно возможностей необходимо максимально эффективно использовать для заключения прочного мирного соглашения и не дать возможности сорвать этот процесс», — отметили в сообщении.

Эрдоган также отметил, что Анкара усиливает поддержку стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, страна намерена действовать совместно с партнерами, в числе которых Пакистан.

До этого Трамп согласился приостановить удары по Ирану на две недели. Одним из условий стала полная разблокировка Ормузского пролива. Также американская сторона получила от Тегерана предложения по урегулированию конфликта, которые включают десять пунктов.

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы возобновить боевые действия, если стороны не смогут прийти к соглашению, которое устроит Вашингтон.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов Армии обороны Израиля по Ливану.

