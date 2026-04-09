Хотел перезарядить оружие: в США объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном
Дэниел Дэвис считает, что пауза имеет стратегическое значение.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Экс-военный Дэвис: Трамп мог пойти на перемирие с Ираном для перегруппировки сил
Президент США Дональд Трамп мог пойти на двухнедельное перемирие с Ираном исключительно ради перегруппировки американских сил. Об этом заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.
«Из публикации Трампа в Truth Social этой ночью складывается впечатление, что он согласился на перемирие, чтобы перезарядить оружие на самолетах и кораблях», — написал он.
Дэвис предположил, что таким образом Трамп создает видимость дипломатии, а на самом деле готовится к новой волне атак. При этом жители Ирана, по словам экс-подполковника, ожидают подвоха и уже приготовили ответ на случай ухудшения ситуации.
В тот же день американский лидер указал, что Вооруженные силы США останутся в регионе до полного выполнения условий соглашения. Трамп также предупредил, что в случае срыва договоренностей возможна эскалация конфликта.
Американский журналист Такер Карлсон, в свою очередь, заявил, что США потерпели поражение в конфликте с Исламской Республикой.
В ночь на 8 апреля Трамп согласился приостановить удары по Ирану на две недели. Условием стала полная разблокировка Ормузского пролива.
