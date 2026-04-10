В Иране сообщили о переносах поездки на переговоры с США из-за ударов по Ливану

Мирное соглашение может сорваться окончательно в случае возобновления атак.

Фото: Reuters/Mohammad Yassine

Война в Иране

Иранское руководство несколько раз откладывало поездку в Исламабад на переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV, ссылаясь на данные источника.

«Поездка иранской делегации в Исламабад откладывалась несколько раз по этой причине. Иран предупреждал, что продолжение [израильских] атак на Ливан может перечеркнуть переговоры», — указал телеканал.

Тель-Авив прекратил атаки на Бейрут из-за давления Тегерана, однако в случае возобновления атак мирные переговоры могут сорваться окончательно.

«Единство фронта сопротивления было для Ирана непреложным условием», — указывает телеканал.

Ранее, 8 апреля, стороны договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом на переговоры с Тегераном заявил, что Штаты протянут «руку помощи» Ирану, если страна готова вести переговоры в «духе доброй воли».

Политик выразил уверенность, что переговоры пройдут в позитивном ключе. Изначально была информация, что американо-иранские переговоры должны были пройти 10 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. Однако позже они были перенесены на 11 апреля.

