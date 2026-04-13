Едва не подрались: почему провалились переговоры США и Ирана в Пакистане

А в Пакистане, тем временем, американские и иранские дипломаты разъехались ни с чем, оставив после себя лишь громкие заголовки и ощущение дежавю. Переговоры велись не просто на повышенных тонах — по данным прессы, представители стран едва не подрались из-за разногласий.

Западные издания пишут, что администрация Трампа возвращается с пустыми руками. Иранские СМИ прямо заявляют, что переговоры были обречены, так как Вашингтон с самого начала не искал компромисса, а добивался капитуляции Тегерана. The New York Times проводит интересную параллель, утверждая, что нынешние переговоры мало чем отличались от тех, что были в Женеве незадолго до начала войны.

Почему и как провалились переговоры в Исламабаде — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Огромные билборды и сами исторические «переговоры в Исламабаде» — в прошлом. Среди трех флагов — пакистанский, символический рефери между соперниками. Покидая дипломатический ринг, глава МИД Пакистана намекает: бой не окончен, будут новые раунды.

«Пакистан играл и будет продолжать играть свою роль в содействии взаимодействию и диалогу между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки в ближайшем будущем», — заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Насколько ближайшем — осталось за скобками. Формально до 22 апреля действует двухнедельное перемирие, объявленное Трампом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс последним из американцев прилетел в Исламабад и первым покинул. По его словам, Штаты проявили максимальную гибкость. Теперь ждут ее же от иранцев.

«Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением, как достичь взаимопонимания, — нашим окончательным и наилучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Характерная деталь: в прощальной речи Вэнса ни слова об открытии Ормузского пролива. Будто и нет такой проблемы. Хотя Трамп много раз говорил, что это ключевой вопрос.

Читайте также Аракчи назвал причину, почему США и Иран не подписали соглашение

Один из турецких репортеров даже сообщил, что из-за Ормуза чуть не подрались глава иранского МИДа Аббас Аракчи и спецпосланник Трампа Уиткофф. Но Тегеран тоже открыт для нового диалога с американцами, утверждает глава делегации — спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Теперь Америка поняла нашу логику и принципы, и теперь ей предстоит решить, сможет ли она заслужить наше доверие или нет», — цитируют Галибафа.

В Иране подчеркивают: дважды Штаты обманывали исламскую республику, в третий раз не выйдет. Взаимное недоверие, сообщает иранское агентство Mehr, определило весь трудный процесс переговоров, которые по американской версии длились 21 час, по иранской — 25. Делегации смогли поговорить лишь через пять часов после прилета. Многое согласовали. Но три «красные линии» так и остались красными. Не только ядерная программа, но еще тот самый Ормуз и репарации за ущерб.

«Естественно, что с самого начала не следовало ожидать, что мы сможем достичь соглашения за один раунд. Не думаю, что у кого-либо были такие ожидания. Хотя эти переговоры были самыми продолжительными за последний год. В этот раз в повестку были добавлены новые темы, такие как Ормузский пролив», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

И вот после того, как стороны фактически прекратили официальный диалог, началась информационная дуэль. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил: Вэнс улетел, но спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер якобы остались для новых переговоров. Эту версию на условиях анонимности подтвердили два пакистанских чиновника. Однако почти сразу медиахолдинги США, в частности CBS, эту информацию опровергли. По их данным, в Пакистане не осталось никого из делегации США.

Но раз уже все стороны заявили, что «окно возможностей» остается открытым, то Пакистан не зря настойчиво приглашает американцев и иранцев приезжать снова.

