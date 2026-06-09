Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области

Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео

Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600

Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мост в Чонгаре Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона.

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