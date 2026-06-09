Украинские беспилотники атаковали мост в Чонгаре Херсонской области
Движение временно перекрыто.
Фото: Река Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минувшей ночью боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мост в Чонгаре Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона.
Новость доплняется.
- 9 июн
- За утро силы ПВО сбили пять летевших на Москву украинских беспилотников
- 9 июн
- Ранним утром силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ
- 8 июн
- Один человек погиб и два пострадали в ДНР при ударах ВСУ
- 8 июн
- В результате атаки дронов ВСУ в Новороссийске загорелся перевалочный комплекс
- 8 июн
- Движение поездов приостановили на перегоне Керчь — Симферополь из-за атаки БПЛА
- 8 июн
- Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область
- 7 июн
- Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ударных БПЛА
- 7 июн
- Двое мужчин погибли в Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ
- 7 июн
- В Ленинградской области продолжают разминирование участка после атаки БПЛА
- 7 июн
- «Опасность сохраняется»: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
64%
Нашли ошибку?