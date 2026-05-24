В ЛНР проходят похороны одной из погибших в результате теракта в Старобельске

В ЛНР 24 мая прощаются с одной из погибших в результате атаки ВСУ

В Луганской Народной Республике проходят похороны одной из погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Кадры прощания публикует 5-tv.ru.

Друзья, родственники и просто десятки неравнодушных жителей ЛНР пришли проститься с Анной Погрибниченко. Многие не могут сдержать слез.

Девушка погибла в результате удара по учебному корпусу и общежитию здания в ночь на 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 несовершеннолетних. Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот удар как террористический. Он подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе атаки не было. Кроме того, российский лидер поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Поисково-спасательная операция длилась два дня. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

Ранее власти ЛНР назвали имена всех погибших в результате удара ВСУ по Старобельску. Глава республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта.

