В ЛНР проходят похороны одной из погибших в результате теракта в Старобельске

Дарья Бруданова
Проводить ученицу колледжа в последний путь пришли десятки неравнодушных жителей республики.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

В Луганской Народной Республике проходят похороны одной из погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Кадры прощания публикует 5-tv.ru.

Друзья, родственники и просто десятки неравнодушных жителей ЛНР пришли проститься с Анной Погрибниченко. Многие не могут сдержать слез.

Девушка погибла в результате удара по учебному корпусу и общежитию здания в ночь на 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 несовершеннолетних. Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот удар как террористический. Он подчеркнул, что военной инфраструктуры в районе атаки не было. Кроме того, российский лидер поручил Минобороны подготовить ответ на действия киевских властей.

Поисково-спасательная операция длилась два дня. В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

Ранее власти ЛНР назвали имена всех погибших в результате удара ВСУ по Старобельску. Глава республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

