В России начались длинные выходные в честь 12 июня

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

К рабочим будням гражданам, которые трудятся по стандартному графику, возвращаться 15 числа.

Сколько длятся выходные в честь Дня России в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День России

В стране стартовали длинные выходные в честь Дня России. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Эксперт напомнила, что 12 июня — День России — в 2026 году выпал на пятницу. В связи с этим у жителей страны появилась возможность устроить себе мини-каникулы, так как отдыхать они будут три дня подряд. То есть 12, 13, и 14 числа.

До этого россияне отдыхали три дня подряд в мае. Следующий подобный «подарок» граждан ждет где-то через пять месяцев — в ноябре. Тогда страна будет праздновать День народного единства.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, какая погода ждет москвичей на длинных выходных. По словам метеоролога, к концу недели зной сменится мощными ливнями и грозами. При этом 12 июня температура воздуха в столичном регионе побьет очередной рекорд: столбики термометров поднимутся до плюс 33 градусов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День России
12 июн
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
12 июн
Экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве
12 июн
Лукашенко поздравил Путина и народ с Днем России
12 июн
Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России
12 июн
День России 2026: история и традиции праздника
12 июн
В честь Дня России 12 и 13 июня парковки в Москве будут бесплатными
12 июн
Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
11 июн
Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных
11 июн
Мэр Москвы наградил выдающихся горожан в преддверии Дня России
11 июн
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Это просто конец»: женщина обвинила ChatGPT в смерти дочери
12:00
Стоит отказаться от трехразового питания? Сколько в день лучше всего есть
11:50
«Неожиданные союзники»: французы изъявили желание пополнить ряды ВС России
11:37
В Санкт-Петербурге началось прощание с Людмилой Чурсиной
11:36
У здания ЦИК Армении выставили спецподразделения полиции
11:30
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Тимура из Казани

Сейчас читают

Окровавленная Бузова вышла на связь после новостей о госпитализации
Ольга Бузова экстренно госпитализирована в Москве
Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео