В России начались длинные выходные в честь 12 июня

К рабочим будням гражданам, которые трудятся по стандартному графику, возвращаться 15 числа.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков
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В стране стартовали длинные выходные в честь Дня России. Граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
Эксперт напомнила, что 12 июня — День России — в 2026 году выпал на пятницу. В связи с этим у жителей страны появилась возможность устроить себе мини-каникулы, так как отдыхать они будут три дня подряд. То есть 12, 13, и 14 числа.
До этого россияне отдыхали три дня подряд в мае. Следующий подобный «подарок» граждан ждет где-то через пять месяцев — в ноябре. Тогда страна будет праздновать День народного единства.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, какая погода ждет москвичей на длинных выходных. По словам метеоролога, к концу недели зной сменится мощными ливнями и грозами. При этом 12 июня температура воздуха в столичном регионе побьет очередной рекорд: столбики термометров поднимутся до плюс 33 градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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