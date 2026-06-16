Иранские суда вновь начали проходить через Ормузский пролив.

По данным агентства Tasnim, через район, который еще недавно контролировали американские военные, уже проследовали несколько кораблей. Движение постепенно возобновляется в обоих направлениях.

В порты исламской республики идут грузы с сырьем и кормами для скота, а из Ирана выходят танкеры с нефтью. Журналисты отмечают, что за последние часы морской рубеж пересекли как минимум три танкера и два сухогруза.

Впрочем, говорить о полном восстановлении судоходства пока рано. Большинство перевозчиков ждут официального оформления новых правил навигации.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что возобновление движения судов через Ормузский пролив может занять несколько недель — даже в случае скорого снятия ограничений.

По данным источников, ситуация вокруг стратегически важного водного пути остается напряженной. Иран ранее объявил о блокировке прохода для торговых судов, что вызвало серьезные сбои в глобальных поставках энергоресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.