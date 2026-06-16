Иранские суда вновь начали проходить через Ормузский пролив
Как минимум три танкера и два сухогруза уже пересекли морской рубеж.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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Иранские суда вновь начали проходить через Ормузский пролив.
По данным агентства Tasnim, через район, который еще недавно контролировали американские военные, уже проследовали несколько кораблей. Движение постепенно возобновляется в обоих направлениях.
В порты исламской республики идут грузы с сырьем и кормами для скота, а из Ирана выходят танкеры с нефтью. Журналисты отмечают, что за последние часы морской рубеж пересекли как минимум три танкера и два сухогруза.
Впрочем, говорить о полном восстановлении судоходства пока рано. Большинство перевозчиков ждут официального оформления новых правил навигации.
Ранее 5‑tv.ru сообщал, что возобновление движения судов через Ормузский пролив может занять несколько недель — даже в случае скорого снятия ограничений.
По данным источников, ситуация вокруг стратегически важного водного пути остается напряженной. Иран ранее объявил о блокировке прохода для торговых судов, что вызвало серьезные сбои в глобальных поставках энергоресурсов.
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