Белоруссия призвала ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми
В результате удара погибла женщина, сопровождавшая юных футболистов.
Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk
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Белоруссия потребовала от стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дать принципиальную оценку атаке украинского беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Об этом заявил постоянный представитель республики при организации Андрей Дапкюнас.
«Призываем государства — участники ОБСЕ дать принципиальную оценку произошедшего, перестать подпитывать и без того взрывоопасную обстановку в регионе», — заявил дипломат.
Дапкюнас также подчеркнул, что Минск расценивает действия киевского режима как террористический акт против мирного населения. Белорусская сторона настаивает на том, что необходимо провести расследование, а также привлечь к ответственности всех виновных.
Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Днем 17 июня на трассе А-240 в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который направлялся в Геленджик. Всего в салоне находились 44 человека, из которых 28 — дети.
В результате удара погибла женщина, сопровождавшая спортсменов в поездке. По информации Министерства здравоохранения Белоруссии, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей — у них диагностированы осколочные ранения.
Пострадавших экстренно госпитализировали в Брянскую областную детскую больницу. По факту атаки Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД Белоруссии вызывал временного поверенного в делах Украины после атаки ВСУ. Ему вручили ноту протеста.
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