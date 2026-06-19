Не договорились? Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана отменены

Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен уделить больше внимания посредничеству между Москвой и Киевом.
Фото: Reuters/Dado Ruvic
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Переговоры США и Ирана в Швейцарии были отменены
Переговоры между США и Ираном, которые планировалось провести в пятницу, 19 июня, в швейцарском Бюргенштоке, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии.
Ранее представитель Белого дома заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума с Ираном.
До этого на фоне затяжной региональной напряженности США и Иран объявили о договоренностях по деэскалации. Стороны согласовали прекращение огня, в том числе в Ливане, снятие американской морской блокады иранских портов, а также открытие Ормузского пролива для судоходства.
В рамках пакета мер также предусматривалась разблокировка около 24 миллиардов долларов иранских активов. После подписания меморандума должен был стартовать 60-дневный раунд переговоров по иранской ядерной программе и поэтапному снятию санкций. Посредниками в процессе выступали Пакистан и Катар.
Однако перспективы устойчивого урегулирования оставались неопределенными. У сторон сохранялись разногласия в трактовке отдельных пунктов, а ключевые риски были связаны с позицией Израиля, внутренними дискуссиями в американской администрации и разными подходами к «красным линиям» по ядерной программе Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Вашингтон продолжал заявлять о готовности к дипломатическому решению, однако отмена встречи в Швейцарии фактически поставила переговорный трек на паузу.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что после урегулирования иранского кризиса намерен уделить больше внимания посредничеству между Москвой и Киевом.
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