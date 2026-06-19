За ночь силы ПВО России уничтожили 133 украинских беспилотника

Атаке со стороны ВСУ подверглись 13 регионов.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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В ночь на 19 июня силы ПВО РФ уничтожили 133 БПЛА ВСУ над регионами России
За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и ликвидировали 133 украинских беспилотника над регионами нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
По данным военного ведомства, ПВО отражало атаку противника — Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в период с 20:00 18 июня до 07:00 19 июня. За это время российские военнослужащие сбили БПЛА над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую и другие области.
Помимо этого, вражеские беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и Московским регионом. Также украинские дроны сбили над акваторией Черного моря.
Регионы России ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничье ракетами.
Накануне ВСУ направили десятки дронов на Московский регион. В результате массированной атаки несколько сбитых летательных аппаратов попали в нефтеперерабатывающий завод. Пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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