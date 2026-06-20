Иран объявил о закрытии Ормузского пролива из-за ударов Израиля по Ливану
Решение было принято на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Фото: Reuters/Stringer
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Иран в очередной раз закрыл Ормузский пролив в ответ на продолжение военных действий Израиля против Ливана. Об этом заявили в штабе командования вооруженных сил исламской республики «Хатам аль-Анбия».
Решение было принято из-за нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее СМИ сообщали, что после ударов Израиля по объектам инфраструктуры в Ливане иранские военные начали ограничивать движение судов в районе Ормузского пролива.
По данным немецкого издания Bild, после атаки на ливанскую территорию Корпус стражей исламской революции распорядился, чтобы суда не приближались к акватории пролива. Сообщалось также о выстрелах, которые были слышны в районе морского коридора.
Ормузский пролив был официально открыт для прохода судов, заранее подавших соответствующие заявки, 19 июня. Открытие морского маршрута стало одним из пунктов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, подписанного 18 июня.
До этого президент США Дональд Трамп подтвердил заключение соглашения с Тегераном. Американские и иранские СМИ сообщали, что документ был подписан в электронном формате. Одним из условий меморандума стало обязательство Ирана в течение 60 дней не взимать плату с коммерческих судов за проход через Ормузский пролив.
Ормузский пролив — один из важнейших морских маршрутов мира. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые ограничения судоходства в этом районе могут повлиять на международные рынки и логистику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, интересен ли Израилю мир на Ближнем Востоке.
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