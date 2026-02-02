Классические, с ветчиной и со шпинатом: три рецепта блинов на Масленицу

Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 28 0

Начинка придаст блинам новый вкус. Какая из них удивит гостей и близких?

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Масленица

Каждый год, когда наступает Масленица, на столе появляются горячие, ароматные блины — символ солнца и весеннего тепла. Три оригинальных рецепта вкусных блинчиков эксклюзивно для 5-tv.ru предложила фудблогер Олеся Воронова.

Три стакана: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

В миску разбиваем яйца, размешиваем венчиком. Добавляем три яйца, постепенно вводим сначала молоко, после муку, следом — стакан кипятка, при этом помешивая массу венчиком. Потом добавляем растительное масло и сахар.

Они получаются нежирными, но очень мягкими и эластичными.

Блинчики с ветчиной и зеленью: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка);
  • Ветчина или бекон (по вкусу);
  • Сыр тертый (по вкусу);
  • Зелень (по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

Тесто делаем так же, как и у первого рецепта. В конце в него добавляем ветчину, сыр и зелень. Блинчики обжариваем с двух сторон, а потом каждый сворачиваем в трубочку.

Для второго варианта блинов берем за основу рецепт первого теста. И добавляем к нему натертую ветчину, сыр и зелень.

«Подавать их лучше со свежей сметаной — это будет очень вкусно», — с улыбкой советует фудблогер.

Шпинатные блинчики: рецепт блинов на Масленицу

Рецепты блинов на Масленицу. Фото: 5-tv.ru

Ингредиенты:

  • Три яйца;
  • Соль (щепотка);
  • Молоко (стакан);
  • Мука (стакан);
  • Кипяток (стакан);
  • Масло растительное (столовая ложка);
  • Сахар (щепотка);
  • Шпинат (по вкусу, чтобы тесто было отчетливо зеленоватым);
  • Несладский творожный сыр (по паре чайных ложек на блинчик);
  • Слабосоленая красная рыба (по паре кусочков на блин);
  • Зелень (любая по вкусу).

Рецепт приготовления блинов на Масленицу:

«Этот рецепт для тех, кто любит яркие краски и необычные сочетания в еде», — отметила фудблогер.

В классическое тесто для блинов добавляем шпинат. Обжариваем блинчики также с двух сторон и добавляем начинку из творожного сыра, рыбы и зелени. После формируем рулетики и каждый разрезаем пополам.

Тема:
Масленица
2 мар
«Дзен» установил рекорд по скорости выпечки блинов на Масленицу
2 мар
Зачем просить прощения в Прощеное воскресенье и как это сделать
2 мар
Актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн показали Майки Мэдисон русскую Масленицу
1 мар
«Ночь на катке»: как москвичи подведут итог масленичной недели
1 мар
Женщина насмерть подавилась блинами во время конкурса в Красноярским крае
27 февр
Блинная нажива: злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества
26 февр
Лишние кило — только полбеды: какой непоправимый урон блины наносят сердцу
26 февр
Ешьте, сколько влезет: почему на Масленицу важно накопить жирок
25 февр
Тефлоновая, керамическая или мраморная: на какой сковороде лучше всего жарить блины
25 февр
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп
-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
Лавров подтвердил готовность России поддерживать Кубу
17:46
Агрессивный приспособленец: психолог Степанова предрекла Бородиной скорый развод
17:34
Не было противоядия: 26-летняя участница шоу «Голос» скончалась от укуса змеи
17:33
Путин назвал химическую промышленность важнейшей для экономики России
17:21
В Волгограде возложили цветы на Мамаевом кургане в честь победы под Сталинградом
17:13
«Как теперь без тебя?» — умер режиссер фильма «Жизнь прекрасна» Петр Мостовой

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Сыновья до смерти забили отца бейсбольной битой и подожгли дом
«Русские девушки» и ЗППП: Билл Гейтс отверг заявления из писем Джеффри Эпштейна
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео