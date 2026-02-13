С трюфельным пюре, креветками и «брутальными» начинками: какие блины едят звезды

Что общего есть у древнерусских крестьян и современных звезд шоу-бизнеса? Конечно же, стопки блинов на Масленицу!

С 16 февраля вся Россия забудет о заморских пиццах-пастах и вернется к поеданию любимого исконно русского блюда. И знаменитости — не исключение.

Одни звезды традиционно пекут блинчики по семейным рецептам, другие же снимают с себя эту ответственность. Но вот любимые начинки — и весьма оригинальные — есть у всех, независимо от плотности графика.

Что заворачивает в блинчики актриса Анастасия Мельникова, чтобы не поправляться? И какой блинный эксперимент задумал актер Владимир Канухин? Читайте в материале 5-tv.ru.

Владимир Канухин задумал суженой «эксперимент» с блинами

Блины с какими начинками едят звезды на Масленицу. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Известный по ролям в сериалах «Миллионер из Балашихи» и «Ректор» Владимир Канухин ценит Масленицу за ее традиционное блюдо, а девушек, между прочим, за умение его готовить!

«Для моей будущей суженой это будет очень хороший эксперимент. Потому что блюдо кажется довольно легким, но вот приготовить его вкусно сложно. Это будет первый эксперимент!» — рассказал актер корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Красавица».

Сам он блины не печет, но вот есть их любит, особенно со сметаной, икрой и вареньем.

«Я очень рад, что это то блюдо, которое в нашей стране довольно богато на начинку», — подчеркнул Канухин.

Юлию Александрову за выпечкой блинов «не припомнить»

Какие блинные начинки на Масленицу любят звезды. Фото: Юлия Морозова/ТАСС

В семье звезды комедий «Горько» и «Самый лучший день» за блины отвечает ее мама. Юлия Александрова любит их со сгущенкой и медом, а ее дочь — с посыпанным сахаром и растопленным сливочным маслом.

Когда их в последний раз пекла сама актриса, Вере Першиной «не припомнить». Но маму заставлять она не планирует.

«У меня были дела поважнее», — отрезала дочь Александровой.

Актриса, конечно, пробовала готовить блины, но сейчас на это у нее нет ни времени, ни желания.

«Я такой ленивый человек, если честно. И печь блины — это, мне кажется, что-то прямо такое сложное», — рассмеялась она.

Так что вся надежда на старшее поколение!

Анастасия Мельникова следит за фигурой даже в Масленицу

Какие рецепты блинов любят звезды на Масленицу. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Семья актрисы Анастасии Мельниковой следит за фигурой, поэтому в их доме обычная мука не в почете.

«Обязательно насаживаю половинку луковицы на вилку, обмакиваю ее в растительном масле и смазываю разогретую сковороду. Мы с моей дочкой Машей худеем и простую муку не используем в готовке. Вместо нее я перемалываю в кофемолке или блендере геркулес», — вспомнила в разговоре с «Петербургским дневником» артистка.

На столе у Мельниковой всегда разнообразие начинок: сметана, варенье, красная рыба — все низкокалорийное и полезное для здоровья.

«Варенье я готовлю еще летом: делаю на фруктозе, потому что Машенька и я склонны к полноте, мы стараемся следить за фигурой. Я попробовала блинчик с тоненьким слоем обезжиренной сметаны и положила чуть-чуть замороженной земляники. Это была сказка, утро удалось!» — вспомнила Мельникова.

Но, к сожалению, секрет идеальной фигуры и рецепты блинов связаны несильно — актрисе удается сохранять идеальную только благодаря контролю порции. Несмотря на искреннюю любовь к блинам, Мельникова позволяет их себе только раз в год.

Юлия Михалкова готовит блины по-уральски

Какие блинные начинки ассоциируются у звезд с детством. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

А вот экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова на Масленицу забывает о диете и вспоминает о своей любви к сладкому.

«Прежде всего, я люблю и отмечаю Масленицу, потому что всю неделю можно на законных основаниях есть блины, которые обычно себе не позволяю. Но если есть хороший повод — то надо им воспользоваться», — рассказала Михалкова KP.RU.

Праздник ей нравится справлять в центре города, где проходят фестивали и гуляния. Актриса предпочитает посещать их с друзьями, пробовать вместе вкусный чай и заряжаться атмосферой праздника.

Родом из Свердловской области, Юлия хранит в памяти яркие картинки праздничных дней. В ее родном городке Масленица была настоящим событием: соседи ходили друг к другу в гости, а хозяйки соревновались в мастерстве приготовления блинов.

Каждая гордилась своей чугунной сковородкой, порой передававшейся из поколения в поколение. Тонкие, ажурные блинчики с множеством дырочек считались поводом для гордости.

Их главный секрет, как позже узнала Михалкова, — минеральная вода. Ее добавление делает блинчики ажурными из‑за пузырьков газа.

«Если вы думаете, что на Урале готовят только пельмени, — вы ошибаетесь. Широкая Масленица — возможность приготовить блины по-уральски с ветчиной и помидорами», — уточнила она «МК».

Но сама звезда любит именно сладкие блины.

«Здорово, когда с необычными начинками, например, с вареньем из шишек или райских яблочек. Но самыми любимыми остаются блины из детства — со сметаной, посыпанной сахарным песком. Этот вкус сразу переносит меня в гости к любимой бабуле, как бы далеко я от нее ни находилась», — отметила актриса.

Дмитрий Колдун предпочитает «брутальные» блины

С какими начинками на Масленицу готовят блины звезды. Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Для певца Дмитрия Колдуна Масленица — лучший и самый вкусный будильник.

«Для меня масленица — это знак окончания зимы. Если кто‑то был в спячке, пора из нее выбираться. Всегда хороший повод выйти с детьми на народные гуляния, посмотреть, как сжигают чучело — есть в этом действии что‑то магическое и волшебное. Да и просто провести день на бодрящем морозце вприкуску с блинами и чаем — замечательно. Главное — одеться потеплее», — поделился Колдун с KP.RU.

Его дети обожают блинчики со сладкими добавками: с шоколадной пастой, бананом или сгущенкой. Дочка Колдуна придумала перемешивать между собой разные виды варенья так, чтобы начинка выглядела разноцветной.

«Не всегда это в итоге вкусно и между собой сочетается, но ей нравится. Это самое главное», — улыбнулся певец.

Сам Колдун предпочитает соленые и сытные блюда.

«Я люблю блины с брутальными начинками — с мясом или какой-то интересной северной рыбой», — добавил он.

Виолетта Чиковани дала фору блинам с икрой

Рецепты блинов на Масленицу от звезд. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер и участница шоу «Новые звезды в Африке» Виолетта Чиковани любит Масленицу и считает ее домашним праздником.

«Очень любим печь блины, обычно делаем это с моим молодым человеком, с мамой, с семьей. Особенно, когда нахожусь в Волгограде. Такое на Масленицу бывает, конечно, редко», — объяснила она.

При этом ее домашняя выпечка легко могла бы соперничать с ресторанной. Чиковани считает себя сладкоежкой, с удовольствием окунает блины в сметану с сахаром, сгущенку, нутеллу, кладет внутрь конфеты. Но вот ее вариации соленых рецептов — действительно экзотика!

«Я обожаю блины с трюфельным пюре, с огурчиками, с луком‑фри и с бекончиком без жира. Знаете, такой поджаренный бекон, вообще я терпеть не могу жир. <…> Также обожаю блины с креветками, а еще с пюрешкой и курочкой», — поразила звезда.