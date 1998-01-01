Спецпредставитель Госдепа по Украине назвал условие визита в Москву

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Курт Волкер заявил, что планирует посетить Россию в случае освобождения украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Фото: Twitter @SpecRepUkraine

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 176

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что посетит Москву после освобождения украинских моряков, арестованных по делу о нарушении госграницы РФ, передает ФАН.

Дипломат назвал действия России в Черном море «атакой» и отметил, что после инцидента был отменен визит, который планировался на декабрь.

— После российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным, — пояснил Волкер.

Спецпредставитель выразил надежду, что военнослужащих ВМС Украины освободят к Рождеству.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, 25 ноября корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, не реагировали на требования российских пограничников и совершали опасные маневры. В результате провокации были задержаны 24 украинца, в том числе трое сотрудников СБУ. Все они арестованы до 25 января.

Ранее Пятый канал рассказывал о планах киевских властей совершить еще один проход украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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