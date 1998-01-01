Анатолий Вассерман рассказал, почему решил сняться в клипе Ольги Бузовой

Российский публицист и участник различных интеллектуальный телешоу Анатолий Вассерман рассказал о своем участии в новом клипе Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову». По сценарию он играет самого себя, произносит длинные и заумные тексты, а также танцует с молодыми девушками.

— Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься. У многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется , — приводит его слова РИА Новости.

Вассерман сообщил, что в клипе утрировали особенности его поведения, но ему понравилась роль и сам съемочный процесс.

Ранее Пятый канал публиковал новогодний ролик Бузовой с участием танцующего Вассермана. Однако пользователи соцсетей резко раскритиковали ролик, а также фанатов певицы, которые последовали призыву Бузовой и исполнили ее танец.