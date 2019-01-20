Именинница Бузова порадовала поклонников новой песней

В день своего 33-летия певица и телеведущая Ольга Бузова не только принимает поздравления и получает подарки, но и сама готова радовать поклонников.
Именинница выпустила новую песню под названием «Очень хорошо», о чем многомиллионная армия фанатов узнала на странице Ольги в Instagram.
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Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Пока одни нахваливали музыкальное творчество бывшей участницы и ведущей «Дома-2», другие крайне скептически оценили вокальные способности телезвезды:
— Оля думает, что умеет петь…
— Хорошие песни, но блин первые круче были, а сейчас писк какой-то…
— А вытянуть не может…
Впрочем, количество одобрительных и поздравительных комментариев явно превышает критические заметки.
Ранее Пятый канал рассказывал о романах Ольги Бузовой, которые пока не привели к счастливой личной жизни.