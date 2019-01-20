Именинница Бузова порадовала поклонников новой песней

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Одна из самых популярных представительниц отечественного шоу-бизнеса в свой 33-й день рождения выпустила композицию «Очень хорошо».

Фото: globallookpress.com

Тема:
Ольга Бузова 354

В день своего 33-летия певица и телеведущая Ольга Бузова не только принимает поздравления и получает подарки, но и сама готова радовать поклонников.

Именинница выпустила новую песню под названием «Очень хорошо», о чем многомиллионная армия фанатов узнала на странице Ольги в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

— Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда #оченьхорошо, — подписала Бузова публикацию.

Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Пока одни нахваливали музыкальное творчество бывшей участницы и ведущей «Дома-2», другие крайне скептически оценили вокальные способности телезвезды:

— Оля думает, что умеет петь…

— Хорошие песни, но блин первые круче были, а сейчас писк какой-то…

— А вытянуть не может…

Впрочем, количество одобрительных и поздравительных комментариев явно превышает критические заметки.

Ранее Пятый канал рассказывал о романах Ольги Бузовой, которые пока не привели к счастливой личной жизни.

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