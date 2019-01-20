Именинница Бузова порадовала поклонников новой песней

В день своего 33-летия певица и телеведущая Ольга Бузова не только принимает поздравления и получает подарки, но и сама готова радовать поклонников.

Именинница выпустила новую песню под названием «Очень хорошо», о чем многомиллионная армия фанатов узнала на странице Ольги в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Янв 2019 в 2:09 PST

— Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда #оченьхорошо , — подписала Бузова публикацию.

Пользователи традиционно разделились на два лагеря. Пока одни нахваливали музыкальное творчество бывшей участницы и ведущей «Дома-2», другие крайне скептически оценили вокальные способности телезвезды:

— Оля думает, что умеет петь…

— Хорошие песни, но блин первые круче были, а сейчас писк какой-то…

— А вытянуть не может…

Впрочем, количество одобрительных и поздравительных комментариев явно превышает критические заметки.

Ранее Пятый канал рассказывал о романах Ольги Бузовой, которые пока не привели к счастливой личной жизни.