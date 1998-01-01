В Петербурге на Доме Берггольц появилось поздравление, адресованное блокадникам

В центре Санкт-Петербурга на Доме Берггольц (улица Рубинштейна 7 — прим. ред.) появился трогательный детский рисунок с поздравлением, адресованным блокадникам.

Уважаемые жители Ленинграда — Санкт-Петербурга!

Учащиеся школы № 122

от всей души поздравляют Вас с 75-летием

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Желаем вам здоровья и мирного неба над головой! (пунктуация автора сохранена — прим.ред.)

В правой части рукотворной открытки старательной детской рукой изображен вечный огонь. Рисунок прикреплен скотчем к стене рядом с барельефом поэтессе Ольге Берггольц. Судя по подписи, автор послания, Гасвиани Гурам, учится в пятом классе.

Появление такого поздравления на Доме Берггольц весьма символично. Советский и российский поэт, Ольга Берггольц в войну оставалась в осажденном Ленинграде. В то время она работала на радио и почти ежедневно появлялась в эфире, поддерживая силу духа и мужество жителей блокадного города. Именно ей принадлежат строчки «Никто не забыт, ничто не забыто», высеченные на Мемориальной стене Пискаревского кладбища, где похоронены многие жертвы блокады.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге более полутора тысяч человек приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти». Мероприятие прошло в пятницу, 25 января, на Невском проспекте возле Аничкова дворца.