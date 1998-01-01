Очередной снежный циклон надвигается на Центральную Россию

На центральную часть России стремительно надвигается Балканский циклон, который несет теплый влажный воздух. Пока еще морозная погода к середине недели резко изменится. По словам синоптиков, столбики термометров поднимутся выше нуля. Аварийные службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности, а жители уже прогнозируют очередной транспортный коллапс.

В Саратовской области больше сотни населенных пунктов до сих пор отрезаны от автомобильного сообщения. Снегопады в регионе не прекращаются уже третьи сутки. Уборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Такая же ситуация сложилась и в Оренбургской области. При 30-градусном морозе порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В таких условиях проехать просто невозможно. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Ждать милости от погоды не стоит до конца марта. В Гидрометцентре сообщают, что в центральной России сугробы и заморозки продержатся до самого апреля.

Ранее Пятый канал рассказывал, как непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность.