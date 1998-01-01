«Аэрофлот» изменил расписание более 70 рейсов из-за непогоды в Москве

В столице в среду, 13 февраля, обещают сильные снегопады, может выпасть около трети месячной нормы осадков. В связи с этим «Аэрофлот» решил подстраховаться, и поспешил сообщить об изменении расписания вылетов почти сотни рейсов.

Такие летные корректировки заинтересовали московскую транспортную прокуратуру. В ведомстве намерены выяснить, почему пассажиры не смогут вовремя вылететь из «Шереметьево».

На официальном сайте авиакомпания объявила, что сегодня из-за нелетной погоды будет задержано более 70-ти внутренних и международных рейсов. Перевозчик обещал обеспечить пассажиров питанием, а при необходимости — предоставить бесплатные номера в гостиницах.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе погоды на эту неделю в российской столице.