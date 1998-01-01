Видео: Приморский край продолжает задыхаться от лесных пожаров

, 13:46 Эфирная новость 32

Огонь подступает к поселкам и трассам.

Фото, видео: ТАСС / Дагбаев Зорикто, Пятый канал

Тема:
Погода 3666

Приморский край задыхается от лесных пожаров. Утром, 7 марта, там тушили сразу три крупных очага. Над Владивостоком повис смог.

В пригороде огонь вплотную подступает к поселкам и трассам. Сейчас особый противопожарный режим действует в 11 районах. Полностью справиться с пожарами пока не удается. Сильно мешают погодные условия.

По данным синоптиков, такой теплой и бесснежной зимы в крае не было за всю историю наблюдений. Участились и случаи поджогов. Так, в Надежденском районе местные жители задержали мужчину, который палил траву.

По данным прокуратуры, с начала года на территории региона зафиксированы более 200 пожаров. Выгорело 17,5 тысячи гектаров леса.

Ранее Пятый канал сообщал, что противопожарный режим в Приморском крае был введен в конце февраля.

Тема:
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