Специалисты назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьево

По информации 5-tv.ru в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) доставлен бортовой самописец лайнера Superjet-100. В черном ящике содержатся данные полета, их сейчас анализируют эксперты.

Уже установлено: при посадке у самолета отказали почти все электронные системы. Пилоты сажали рейс вручную.

Согласно предварительным данным, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru, самописец зафиксировал удар молнии в воздушное судно. Эту версию подтверждают показания экипажа и пассажиров. Однако это не должно было повлиять на благополучность посадки.

Приборы показали резкие изменения значений высоты и скорости, что, как полагают эксперты, привело к невозможности посадить самолет без повреждений. Также, предварительно установлено, что командир воздушного судна совершенно спокойно мог запросить эшелон и выработать топливо.

Анализ вышеуказанных показателей привел специалистов к выводу, что предварительной версией на данный момент является ошибка пилота.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Окончательные выводы будут сделаны только после окончания изучения всех материалов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, экипаж сгоревшего лайнера рассказал о том, что происходило на борту после принятия решения о посадке до аварийного приземления.