Погибшая в авиакатастрофе в Шереметьево пассажирка злополучного рейса Москва-Мурманск Лариса Сивоконь должна была вылететь домой другим бортом. По роковому стечению обстоятельств женщина опоздала на свой самолет и ее посадили именно в SSJ-100, который потерпел крушение, на место в конце пассажирского салона.

Лариса Сивоконь проживала в городе Снежногорск Мурманской области, где работала в Центральной Медико-санитарной части (МСЧ) № 120 заместителем начальника по экспертизе временной нетрудоспособности.

Пятый канал

По словам сослуживцев и знакомых, Лариса Сивоконь была очень умным и отзывчивым человеком. Неоднократно помогала людям в сложных жизненных ситуациях. Ее подруга Лариса Михина рассказала в интервью 5-tv.ru, что, узнав о трагедии, произошедшей в Москве, стала в сети просматривать список пассажиров. Увидев там знакомые фамилии, тут же попыталась дозвониться до подруги, но телефон не отвечал. Лариса Михина до последнего надеялась, что ее приятельница Лариса Сивоконь жива и находится в одной из больниц. Но чуда не произошло…

«Я увидела в интернете списки и стала просматривать, так как на Мурманск самолет. Обнаружила знакомые фамилии и тут же набрала телефон… СМС написала — тишина… Супругу не стала звонить, надеялась, может в больнице…. А когда увидела в списках… Просто жалко… Весь город соболезнует… Большая потеря… Начальник МСЧ погиб, хороший хирург…», — рассказывает Лариса Михина.

Две Ларисы познакомились когда-то в той же МСЧ — Михина работала медсестрой, а Сивоконь — заведующей поликлиникой. Постепенно приятельские отношения женщин переросли в более дружеские. Лариса Михина с болью в сердце вспоминает, что Лариса Сивоконь была очень умным и отзывчивым человеком.

«Красивая, умная женщина. Очень были тесные и приятные отношения. Мы часами могли разговаривать. Только хорошие слова я могу сказать», — говорит Лариса Михина.

Пятый канал

В одном самолете с Ларисой Сивоконь оказался и ее начальник (МСЧ № 120 — Прим. ред.) Евгений Новиков вместе с 12-летней дочерью Софьей. Они летали на майские праздники к родне в Курскую область. На обратном пути решили посмотреть Москву, приехав туда поездом. А вечером на самолете планировали вернуться домой, сообщает MK.RU. 12-летняя дочь начальника МСЧ позвонила маме перед вылетом и сказала: «Мама, мы взлетаем». Ничего не предвещало беды…

И только увидев по телевизору новости, супруга Евгения Новикова узнала о том, что потеряла мужа и дочь.

Пятый канал

Самолет Sukhoi Superjet 100, 5 мая выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, прекратил полет и вернулся в Шереметьево. Автоматика отказала, экипаж сажал самолет вручную. В результате жесткой посадки произошел пожар. Во время проведенной эвакуации удалось спасти не всех находящихся в лайнере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названа приоритетная версия крушения лайнера Sukhoi Superjet 100.