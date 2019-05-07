Информация с «черных ящиков» SSJ-100 подготовлена для расшифровки и анализа

В «Шереметьево» завершены работы по очистке поля от обломков сгоревшего Superjet 100. Лайнер переместили на удаленную стоянку. Как сообщили в пресс-службе, аэропорт вошел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Но понадобятся еще сутки, чтобы наладить график выполнения рейсов. В причинах страшного ЧП разбираются следователи. Хронология катастрофы уже воссоздана посекундно.

Рейс 1492 вернулся в «Шереметьево» через 28 минут после вылета. На посадку пошел со второго захода. Неудачно лайнер несколько раз подпрыгнул на полосе. От сильных ударов о бетон разломились стойки шасси, обломки пропороли фюзеляж, вспыхнули топливные баки. Большая скорость, сильный ветер — из-за этого огонь за считанные секунды охватил всю хвостовую часть самолета. На борту было 78 человек, вместе с экипажем. Больше половины, 41 — погибли.

Черные ящики самолета сейчас изучают эксперты. Как сообщили этим вечером в Международном авиационном комитете (МАК), параметрический самописец серьезно поврежден, звуковой — в удовлетворительном состоянии. Уже установлено: при посадке у лайнера отказали почти все электронные системы.

Пилоты сажали Superjet 100 вручную. Поэтому не исключена человеческая ошибка. Из баков самолета взяты образцы топлива. Также в распоряжении специалистов записи переговоров с диспетчерами и видео с камер наблюдения. На главный вопрос — что стало причиной трагедии — пока нет однозначного ответа. Леонид Китрарь о версиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Следственный комитет завершил следственные действия в «Шереметьево».