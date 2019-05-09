Ольга Бузова выложила в Instagram фото в концертном облачении — бордовом блестящем боди, дополненном шубой того же цвета. Хотя телеведущая далеко не первый раз удивляет пользователей нарядами, в комментариях началось соревнование в остроумии и злословии.

Instagram @buzova86

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«Все костюмы с трусами принципиально??? Поди не шестнадцать…»

«Чувствуется дружба с Киркоровым, по нарядам»

«А одеваться как Лобода зачем, своих мозгов не хватает?»

«Как первобытная с охоты пришла. Смешно!» — пишут фолловеры Ольги.

Ранее 5-tv.ru писал: Бузова призналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода.