Телеведущая Ольга Бузова продолжает наводить туман вокруг своей личной жизни. После расставания с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым она успела поучаствовать в шоу имени себя «Замуж за Бузову», а теперь оставляет намеки и туманные послания своим подписчикам. На этот раз она выложила фото с огромным букетом красных роз и задала подписчикам вопрос.

«Мужчина — это поступки. Согласны?» — написала Ольга.

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Фолловеры, в целом, согласились с Бузовой, но гораздо больше их интересовал даритель букета.

«Да, Оля, красивые цветы себе купила. Настоящий мужской поступок»

«Все посты с намеками, с цитатами про любовь. А в итоге мужика как не было, так и нет»

«Кто подарил прекрасной девушке такой шикарный букет?»

«Очередной цирк от Бузовой „типа есть мужик"»

«Хоккеист Авангарда подарил?»

«От кого цветы? Делаем ставки», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал: поклонники Бузовой заподозрили, что у певицы началась анорексия.