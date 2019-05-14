«Мужчина — это поступки?»: Бузова с шикарным букетом заинтриговала подписчиков

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Телеведущая выложила фото в Instagram и спровоцировала обсуждение в комментариях.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 456

Телеведущая Ольга Бузова продолжает наводить туман вокруг своей личной жизни. После расставания с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым она успела поучаствовать в шоу имени себя «Замуж за Бузову», а теперь оставляет намеки и туманные послания своим подписчикам. На этот раз она выложила фото с огромным букетом красных роз и задала подписчикам вопрос.

«Мужчина — это поступки. Согласны?» — написала Ольга.

Гороскоп на 14 мая: Львы, корона потолок не царапает, правда?

Фолловеры, в целом, согласились с Бузовой, но гораздо больше их интересовал даритель букета.

«Да, Оля, красивые цветы себе купила. Настоящий мужской поступок»

«Все посты с намеками, с цитатами про любовь. А в итоге мужика как не было, так и нет»

«Кто подарил прекрасной девушке такой шикарный букет?»

«Очередной цирк от Бузовой „типа есть мужик"»

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«От кого цветы? Делаем ставки», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал: поклонники Бузовой заподозрили, что у певицы началась анорексия.

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