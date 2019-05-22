Жарко не будет! Ученые предрекли начало нового ледникового периода

Жителей всей планеты крайне беспокоит перспектива глобального потепления, которое может разрушить всю земную экосистему. Однако, как выяснили специалисты Уральского федерального университета, бояться надо совсем не этого: в действительности планете грозит новый ледниковый период.

Исследователи-математики учебного заведения рассмотрели ряд математических моделей, прогнозирующих будущее Земли. Научные изыскания дали неутешительные результаты — заметные сейчас признаки глобального потепления на деле вполне могут оказаться предвестниками экстремального похолодания, сообщается на сайте вуза.

Специалисты убеждены: постепенное повышение температуры в какой-то момент резко сменится ее стремительным падением. Однако когда конкретно произойдет опасный перепад, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США и Канада уже оказались во власти аномально низких температур.