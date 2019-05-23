Минимум три человека погибли в результате поражающего своей мощью торнадо в американском штате Миссури. Стихия обрушилась на жилые районы в ночь на 23 мая, сообщает ТАСС. Есть сведения о пострадавших, но их точное количество пока не известно.

По информации мэра столицы штата Джефферсон-Сити Кэрри Тергин, серьезный ущерб нанесен зданиям в разных районах города. В некоторых регионах Миссури наблюдаются перебои с электроснабжением.

Кроме того, местные власти рассылают предупреждения жителям о вероятном возникновении наводнений из-за непрекращающихся проливных дождей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области.