Царица наук: выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по математике

, 7:19 Эфирная новость 83

Более 650 тысяч школьников сдадут Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней.

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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, Пятый канал

Тема:
ЕГЭ 52

Более полумиллиону российских выпускников сегодня, 29 мая, предстоит сдать первый обязательный единый госэкзамен. Это математика.

Сдавать школьники будут базовый вариант и профильный. Меры по контролю за ходом испытания беспрецедентные: все классы оборудованы камерами видеонаблюдения. За процессом следят более семи тысяч наблюдателей.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

А восемь регионов в экспериментальном режиме получат контрольно-измерительные материалы по защищенным каналам интернета. Как только экзамен завершится, прямо в аудиториях пройдет сканирование работ. За этим процессом выпускники смогут наблюдать лично.

Впрочем, некоторые меры безопасности оказались явно завышены. Так в Пензенской области ученики одной из школ пожаловались на то, что в день экзаменов неожиданно пропали двери с кабинок туалетов.

Выпускники предположили, что таким образом руководство школы решило исключить возможность списать результаты. Областное Министерство образования начало проверку, в самой же школе поспешили заявить, что двери в школьном туалете сняли из-за ремонта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийские школьники возвращаются за парты после освобождения города.

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