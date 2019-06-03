Самый массовый ЕГЭ по русскому сдадут более 600 тысяч выпускников

Единый государственный экзамен по русскому языку 3 июня 2019 года сдадут одновременно 674 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

По данным ведомства, это самый массовый ЕГЭ по русскому за всю историю проведения госэкзамена в России. Из 674 тысяч сдающих, 660 тысяч — выпускники текущего года. Для того, чтобы справиться с таким наплывом сдающих тестирование организовано 5480 пунктов проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 20 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала ЕГЭ за нарушения с экзаменов выгнали более 140 учеников.