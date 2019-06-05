Си Цзиньпин возглавит китайскую делегацию на ПМЭФ

Глава КНР назвал Владимира Путина своим самым близким и надежным другом среди иностранных коллег. В среду 5 июня Си Цзиньпина ждут с официальным визитом в Москве, а в четверг он возглавит китайскую делегацию на Петербургском экономическом форуме.

Всего же в Северной столице ждут около тысячи гостей из Поднебесной. В Петербурге завершается подготовка к масштабному мероприятию. 5 июня, пожалуй, последний день, когда в павильонах Конгресс-центра больше строителей и декораторов, чем бизнесменов. Какая повестка в этом году — смотрите в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии.