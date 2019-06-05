«Вы все его прекрасно знаете»: Бузова нарушила два года воздержания

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Поющая телеведущая поделилась подробностями своей личной жизни.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 476

Поющая телеведущая Ольга Бузова в интервью сайту KP.RU приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. На вопрос о том, сложно ли продолжительное время существовать без мужчины рядом, знаменитость ответила, что прервала длительное воздержание.

«Ну, у меня уже были… Поэтому, уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько…», — сказала Ольга Бузова.

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Издание отмечает, что певица в какой-то момент засмущалась и ушла от излишних деталей, лишь добавив, что выйти из «сложной ситуации» ей помог известный человек.

«Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый „отсчет“», — призналась Ольга Бузова.

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