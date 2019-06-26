МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД РФ направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в Москве ноту, касающуюся освобождения моряков Незалежной. В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что уголовное разбирательство продолжается до сих пор.
«В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения», — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что в ноте подтверждается позиция Российской Федерации, относительно процедур урегулирования споров, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву, которые неприменимы к указанной ситуации.
«Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие», — отмечают в российском МИД.
В дипведомстве добавили, что реакция Киева лишний раз говорит о том, что украинские власти намерены спекулировать на дальнейшей судьбе собственных моряков.
«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется, в том числе представителями нынешних киевских властей», — заключили в дипведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины в интервью национальному каналу пригрозил России давлением, если она не представит до 25 июня доклад в Международный трибунал.