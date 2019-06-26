МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД РФ направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины в Москве ноту, касающуюся освобождения моряков Незалежной. В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что уголовное разбирательство продолжается до сих пор.

« В направленных нотах, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения », — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ноте подтверждается позиция Российской Федерации, относительно процедур урегулирования споров, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву, которые неприменимы к указанной ситуации.

« Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие », — отмечают в российском МИД.

В дипведомстве добавили, что реакция Киева лишний раз говорит о том, что украинские власти намерены спекулировать на дальнейшей судьбе собственных моряков.

« К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется, в том числе представителями нынешних киевских властей », — заключили в дипведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Украины в интервью национальному каналу пригрозил России давлением, если она не представит до 25 июня доклад в Международный трибунал.