Тепло — холодно? Синоптики рассказали, что ждать от погоды в июле и августе

, 20:07 Эфирная новость 357

Если июнь оказался рекордно жарким в этом году, то следующие два летних месяца в России будут в пределах нормы.

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Фото, видео : ТАСС/ Гердо Владимир, Пятый канал

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Погода 3867

Когда вернется лето? Это главный вопрос, который задали сегодня научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду. На пресс-концеренции в Москве он раскрыл планы погоды на ближайшие два месяца. Жителей европейской части страны сначала разочаровал, а после — обнадежил.

«В целом, вторая половина июля и август будут существенно выше, чем первая половина. Сейчас уже можно говорить с вероятностью более 90%, что нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня. В августе температура на европейской части страны ожидается около и выше нормы, на азиатской территории — около нормы», — рассказал главный синоптик страны.

Что касается прошедшего июня, то жители многих регионов планеты будут вспоминать его как рекордно жаркий. По словам Романа Вильфанда, за всю историю инструментальных наблюдений таких высоких температур в это время года не испытывали у нас — в Крыму и на Северном Кавказе, а также в экваториальной Африке, Западной Европе и даже Арктике. Правда, это данные предварительные.

К концу лета метеорологи из Института глобального климата и экологии завершат анализ погодного архива и сделают окончательные выводы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики обещают россиянам в июле осеннюю погоду.

Тема:
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